Житель Карелии избил жену

В поселке Надвоицы сотрудники вневедомственной охраны помогли женщине, пострадавшей от домашнего насилия, сообщили в управлении Росгвардии по Карелии.

Информация о том, что 35-летняя женщина просит защитить ее от побоев, поступила 21 марта. По адресу был направлен дежурный наряд. Сотрудники застали в квартире хозяйку и ее гражданского мужа. По словам женщины, он избил ее.

Ситуация взята под контроль, в отдел полиции подано заявление. Выяснить обстоятельства и применить меры к гражданину поручено службе участковых уполномоченных.