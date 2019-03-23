Житель Карелии избил жену

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В поселке Надвоицы сотрудники вневедомственной охраны помогли женщине, пострадавшей от домашнего насилия, сообщили в управлении Росгвардии по Карелии.
Информация о том, что 35-летняя женщина просит защитить ее от побоев, поступила 21 марта. По адресу был направлен дежурный наряд. Сотрудники застали в квартире хозяйку и ее гражданского мужа. По словам женщины, он избил ее.
Ситуация взята под контроль, в отдел полиции подано заявление. Выяснить обстоятельства и применить меры к гражданину поручено службе участковых уполномоченных.
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