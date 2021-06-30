Житель Карелии крупно задолжал по алиментам и решился на ДНК-тест

Генетическая экспертиза поставила точку в деле об алиментах, сообщили в УФССП Карелии.

Житель Олонецкого района задолжал по выплатам алиментов более 130 тысяч рублей. За это он дважды был привлечен к административной ответственности — один раз он проигнорировал 8-часовые обязательные работы, аналогичное же наказание сроком в 20 часов исполнил.

В итоге против мужчины было возбуждено уголовное дело, суд приговорил должника к 4 месяцам исправительных работ условно.

После повторного привлечения к административной ответственности олончанин добровольно обратился в суд с исковым заявлением об оспаривании отцовства. Была назначена и проведена генетическая экспертиза по установлению отцовства. По результатам ДНК-теста было установлено, что должник не является биологическим отцом ребенка.

После этого мужчина обратился в суд с иском о прекращении алиментных обязательств.

Суд удовлетворил его требования в полном объеме.