Житель Карелии "купил" водку, не дожидаясь старта продаж

В 8.30 житель Кеми пришел в магазин и "купил" бутылку водки, сообщили в Управлении Росгвардии по Карелии.

Прибыв на место, группа задержания выяснила, что уже покинул стены торгового заведения.

При установлении причины тревоги стражи правопорядка выяснили, что неизвестный мужчина взял бутылку водки с прилавка магазина и подошёл к кассе расплатиться. Кассир отказалась проводить покупку, сославшись на то, что продажа алкогольной продукции запрещена до 10.00.

Покупатель не стал спорить – он оставил деньги на кассе и ушёл с бутылкой водки.