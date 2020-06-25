Житель Карелии лишился гражданства из-за судимости по экстремистской статье

Петрозаводский дворник Алексей Новиков лишен гражданства и должен покинуть пределы России в течение 15 суток после отмены карантинных ограничений.

Алексей Новиков был признан виновным в приготовлении к участию в деятельности террористической организации и возбуждении ненависти к русским в репосте в соцсети. Уголовное дело было возбуждено после того, как Новиков весной 2016 года сделал и затем сразу удалил репост во "ВКонтакте", речь в котором шла о деятельности запрещенной в России организации и "уничтоженной промышленности СССР". Об этом сообщает "Новая газета".

После этого мужчина был задержан и затем, как он утверждает, под пытками рассказал, что собирался в Сирию воевать на стороне боевиков.

Московский окружной военный суд назначил фигуранту дела четыре года колонии, которые в апелляции и после частичной декриминализации 282 статьи превратились в неполные два. Спустя год после освобождения у Новикова забрали паспорта, отменив решение о принятии в гражданство.

Новиков родился на Украине. На территории РСФСР, а потом и России он проживает с 1987 года. Российский паспорт мужчина получил лишь в 2005 году.

Как сообщает издание, проживавшие на территории России "советские" граждане до 1 июля 2002 года приобретали гражданство РФ автоматически в порядке признания. С вступлением в силу ФЗ "О гражданстве РФ" такой порядок прекратился: процедура осталась прежней, но стала называться предоставлением гражданства в упрощенном порядке.

"Ключевое слово — "предоставление". Если до 2002 года государство признавало право населения быть его гражданами и как бы лишь исполняло их волю, то с 2002 года стало это право предоставлять — даровать. А дарованное можно и забрать. Алексей лишился паспортов 12 мая. Государство заявило, что "устойчивая правовая связь с Российской Федерацией" у Новикова отсутствует, а "гражданско-правовые связи с отдельными гражданами РФ могут реализовываться им и в статусе лица без гражданства".

В законодательстве прописаны конкретные статьи, по которым отбирают паспорт (за преступления, приготовления или покушения к ним). В частности, лишиться документа можно за организацию и участие в экстремистском сообществе, а также финансирование экстремизма.

Сообщается, что Новиков должен покинуть пределы России в течение 15 суток после отмены карантинных ограничений.

Ранее сообщалось, что трех жителей Карелии осудили за экстремизм.