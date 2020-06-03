Трех жителей Карелии осудили за экстремизм

В мае к административной ответственности за экстремизм привлечено трое местных жителей.
Мужчин наказали за распространение экстремистских материалов, за пропаганду либо публичное демонстрирование нацистской символики, а также за возбуждение ненависти либо вражды, сообщается в паблике "Скажи экстремизму нет|Республика Карелия".
Жителя Кондопожского района оштрафовали на полторы тысячи рублей.
Нарушителя из Сортавальского района оштрафовали на 10 тысяч рублей.
А Пряжинский районный суд наказал мужчину сразу по двум статьям – общая сумма штрафов составила две тысячи рублей.
Всего в этом году к административной ответственности за правонарушения экстремистской направленности привлекли 21 человека.
Ранее жителя поселка Карелии осудили за пост о Путине в соцсети.
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