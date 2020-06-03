Трех жителей Карелии осудили за экстремизм

В мае к административной ответственности за экстремизм привлечено трое местных жителей.

Мужчин наказали за распространение экстремистских материалов, за пропаганду либо публичное демонстрирование нацистской символики, а также за возбуждение ненависти либо вражды, сообщается в паблике "Скажи экстремизму нет|Республика Карелия".

Жителя Кондопожского района оштрафовали на полторы тысячи рублей.

Нарушителя из Сортавальского района оштрафовали на 10 тысяч рублей.

А Пряжинский районный суд наказал мужчину сразу по двум статьям – общая сумма штрафов составила две тысячи рублей.

Всего в этом году к административной ответственности за правонарушения экстремистской направленности привлекли 21 человека.

Ранее жителя поселка Карелии осудили за пост о Путине в соцсети.