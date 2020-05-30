Жителя поселка Карелии осудили за пост о Путине в соцсети

Представитель гособвинения Ирина Кириллович запросила для жителя поселка металлургов пять лет лишения свободы за публикацию в социальной сети.

По словам осужденного Дениса Вилкова, он был готов к тому, что не вернется домой. Представитель гособвинения Ирина Кириллович запросила для жителя поселка металлургов пять лет лишения свободы, и денежный штраф в 350 тысяч рублей, назначенный Вилкову за публикацию в социальной сети, показался многим чуть ли не милостью 2-го Западного окружного военного суда, который рассматривал это дело. Сам Денис заявил после оглашения приговора, что с ним не согласен и будет его обжаловать. Однако еще до того, как дело Вилкова было передано в суд, Росфинмониторинг внес жителя Надвоиц в Перечень организаций и физических лиц, в отношении которых имеются сведения об их причастности к экстремистской деятельности или терроризму. Все счета Дениса Вилкова в настоящий момент заблокированы.

Напомним, поводом для возбуждения уголовного дела против жителя поселка металлургов послужил репост на его странице в социальной сети "ВКонтакте" одной публикации, где, по оценке следствия, содержались призывы к "физическому устранению президента России Владимира Путина".

Подробнее читайте в статье Валерия Поташова "На весах была судьба деревенского мужичка".