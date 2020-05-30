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Жителя поселка Карелии осудили за пост о Путине в соцсети

Новости. Общество
10:41, 31 Мая 2020
фото: Валерий Поташов
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Представитель гособвинения Ирина Кириллович запросила для жителя поселка металлургов пять лет лишения свободы за публикацию в социальной сети.

По словам осужденного Дениса Вилкова, он был готов к тому, что не вернется домой. Представитель гособвинения Ирина Кириллович запросила для жителя поселка металлургов пять лет лишения свободы, и денежный штраф в 350 тысяч рублей, назначенный Вилкову за публикацию в социальной сети, показался многим чуть ли не милостью 2-го Западного окружного военного суда, который рассматривал это дело. Сам Денис заявил после оглашения приговора, что с ним не согласен и будет его обжаловать. Однако еще до того, как дело Вилкова было передано в суд, Росфинмониторинг внес жителя Надвоиц в Перечень организаций и физических лиц, в отношении которых имеются сведения об их причастности к экстремистской деятельности или терроризму. Все счета Дениса Вилкова в настоящий момент заблокированы.

Напомним, поводом для возбуждения уголовного дела против жителя поселка металлургов послужил репост на его странице в социальной сети "ВКонтакте" одной публикации, где, по оценке следствия, содержались призывы к "физическому устранению президента России Владимира Путина".

Подробнее читайте в статье Валерия Поташова "На весах была судьба деревенского мужичка".

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Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
кир
2020-05-31 12:55:00
Для ФСБ нужна статистика по материалам местной печати. Злобствуя пишите, раскрывая свою суть.
Саныч
2020-05-31 12:35:55
Вы договорились снова? Держитесь друг друга. Полезно, когда идиоты в одном месте тусуются, искать проще)
новый
2020-05-31 11:14:19
Вчера один из стоятелей на мосту и одновременно борцун с невским пассажем и детским садом Трунов радостно написал в контакте, что Илон Маск вбил осиновый кол в сердце Российской космонавтики. Это всё, что нужно знать о местечковой либерастне. Гадят где только могут. Ни чем не брезгуют.
кир
2020-05-31 11:05:34
Вчера была годовщина смерти Бориса Пастернака.
Никого не будет в доме,
кроме сумерек. Один
Зимний день в сквозном проёме
Незадёрнутых гардин.(с)
кир
2020-05-31 10:55:53
Наконец, государство всё правильно и своевременно стало делать. А Поташов зарабатывает своей писаниной поездку в Баренц-регион. :)
Гость
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