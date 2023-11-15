Житель Карелии неделю отоваривался на деньги с найденной банковской карты

Было возбуждено уголовное дело, фигуранту грозит до шести лет лишения свободы.

В полицию Медвежьегорского района обратился мужчина, который потерял свою банковскую карту. Он сообщил, что со счёта списалось больше 5 тысяч рублей.

Сотрудники полиции по камерам видеонаблюдения установили личность подозреваемого. Выяснилось, что к хищению причастен 32-летний житель Медвежьегорска. Раньше он уже привлекался к ответственности за кражи. Мужчина признался, что оплачивал найденной картой небольшие покупки. Так, в течение недели он покупал по ней продукты, алкоголь и товары для дома.

По факту кражи с банковского счёта было возбуждено уголовное дело. Фигуранту грозит до шести лет лишения свободы, уточнили в пресс-службе МВД Карелии.