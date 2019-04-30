Житель Карелии обгорел на пожаре

Пожар произошел ночью в Гирвасе, сообщили в МЧС Карелии.

Пожарно-спасательные подразделения Кондопожского района 30 апреля в 2.42 привлекались для ликвидации пожара в частном жилом доме в п. Гирвас, на ул. Кондопожской, 7. В 3.50 пожар ликвидирован.

Дом сгорел.

Мужчина получил термические ожоги 2-3 степени (10%).

Погибших нет.

Причины, виновные, ущерб устанавливаются.