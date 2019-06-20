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Новости. Криминал
13:14, 20 Июня 2019

Житель Карелии обокрал магазин через решетку

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Мужчина просунул руку в окно с решеткой и достал из магазина пиво, лимонад и консервы, сообщили в МВД Карелии.

В полицию Беломорского района обратился владелец магазина. Неизвестный разбил окно и похитил товар на общую сумму 2,5 тысячи рублей.

Сотрудниками уголовного розыска был установлен 24-летний местный житель. Он рассказал, что ночью, будучи в состоянии алкогольного опьянения гулял со знакомыми. Подойдя к магазину, он решил похитить что-нибудь и разбил стекло.

Окно было защищено железной решеткой, и молодой человек похитил только то, до чего смог дотянуться рукой через ограждение: несколько экземпляров пива, лимонада и мясных консервов.

Полицейские в ходе обыска изъяли 2 бутылки напитков, остальное мужчина успел употребить с приятелями.

Возбуждено головное дело.

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