Житель Карелии оплатил чужой долг, чтобы не затягивать покупку квартиры

При сделке выяснилось, что коммунальные долги предыдущего собственника составляют 160 тысяч рублей — покупатель сам оплатил их, сообщили в УФССП Карелии.

Житель Питкяранты задолжал по коммунальным платежам 160 тысяч рублей — именно на такую сумму было открыто сводное производство в отделении судебных приставов по Питкярантскому району.

Приставы выяснили, что за должником было зарегистрировано недвижимость — квартира общей площадью порядка 44 кв. м. На нее был наложен арест и введен запрет на действия по регистрации.

В этот момент должник продавал жилплощадь. Сделка купли-продажи квартиры была на финишной прямой, и будущий собственник, не желая ее затягивать, сам оплатил все долги. Арест, таким образом, был снят.