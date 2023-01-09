Житель Карелии оставил бар без алкоголя и сбежал

В Медгоре неизвестный уронил стеллаж с алкоголем и покинул помещение, сообщили в Росгвардии Карелии.

В ночь на вторник, 10 января, в Медвежьегорске за помощью к росгвардейцам обратились работники одного из баров.



По словам администратора, неизвестный уронил стеллаж с алкогольной продукцией и скрылся. Патруль Росгвардии обнаружил мужчину недалеко от заведения.



Тогда же поступил сигнал из гипермаркета в Петрозаводске. Молодой человек на себе вынес толстовку стоимостью около двух тысяч рублей.

Несколькими часами ранее тревожной кнопкой воспользовались сотрудники сетевого магазина в Сегеже. Мужчина взял с полки алкоголь и попытался выйти из торгового заведения. Сумма ущерба составила порядка 700 рублей.

Всех нарушителей задержали и отвезли в полицию, сообщили в Росгвардии Карелии.