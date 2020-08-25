Житель Карелии оставил владельца частного дома без белья и техники

В середине августа 29-летний петрозаводчанин обратился в полицию с заявлением о краже, сообщили в МВД Карелии.

Мужчина рассказал, что проживает в частном доме. В один из вечеров он ушел в гости, а когда вернулся не обнаружил на месте музыкальный центр, два телевизора и свою одежду. Ущерб составил 63,8 тысячи рублей

Оперативники выяснили, что, уходя, мужчина не стал закрывать входную дверь на ключ, а просто захлопнул ее. Этим обстоятельством воспользовался злоумышленник, который проник в дом и похитил имущество.

Установлено, что подозреваемый, 29-летний горожанин, сначала спрятал краденое в лесу, а после вызвал такси и увез с собой. Технику мужчина продал, а одежду носил сам.

Возбуждено уголовное дело.