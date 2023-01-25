Житель Карелии отправил знакомого на тот свет одним ударом кулака по голове

В Беломорске будут судить мужчину, который случайно убил знакомого в подъезде, сообщили Следкоме Карелии.

В Беломорск мужчина подозревается в причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть человека.

По данным следствия, в январе в Беломорскую центральную районную больницу был госпитализирован местный житель 1977 года рождения с травмой головы. На следующий день от полученных травм мужчина скончался.

В ходе проведения следственных действий и оперативно-розыскных мероприятий был установлен подозреваемый, причастный к совершению преступления. Он пояснил следователю, что накануне находился в подъезде жилого дома с потерпевшим. Во время возникшей ссоры подозреваемый несколько раз ударил кулаком потерпевшего по голове и телу, от ударов потерпевший упал на пол.

В настоящее время проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего, назначена судебно-медицинская экспертиза, допрашиваются свидетели.