Житель Карелии получил срок за оформление фальшивых прав "трактористам"

Директору компании дали 4,5 года условно и штраф, сообщили в Следкоме Карелии.

В период 2017-2018 директор организации по оказанию образовательных услуг в сфере профессионального обучения по подготовке и переподготовке трактористов и машинистов самоходных машин получал деньги за изготовление поддельных прав.

Приговором суда ему назначено наказание в виде 4,5 лет лишения свободы условно со штрафом 200 тысяч рублей.