Житель Карелии, попавшийся пьяным за рулем, вновь нарушил закон

Алкотестер не показал опьянения, но суд все равно приговорил жителя города Лахденпохья к обязательным работам.

Как сообщили на сайте Лахденпохского районного суда, там было рассмотрено уголовное дело в отношении местного жителя, который второй раз был пойман пьяным за рулем.

В августе 2022 года инспекторы ГИБДД остановили автомобиль — его водитель явно был пьян. Однако алкотестер не показал состояние опьянения. Лишь после химико-токсикологичского обследования стала понятна причина странного поведения водителя — было установлено наркотическое опьянение.

Кроме того, выяснилось, что в июне 2022 года мужчина уже привлекался к административной ответственности за отказ пройти медосвидетельствование.

В суде житель Лахденпохьи признал свою вину и раскаялся в содеянном. Тем не менее, суд приговорил его к 240 часам обязательных работ. Кроме того, он не сможет заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортными средствами, в течении двух с половиной лет.