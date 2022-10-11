Житель Карелии поплатился за слишком вольное обращение с чужим финансовым инструментом

В Костомукше суд вынес приговор в отношении местного жителя, сообщили в прокуратуре Карелии.

Прокуратура Костомукши поддержала гособвинение по уголовному делу в отношении 38-летнего местного жителя, обвиняемого в краже денег с банковского счета.

Подсудимый, как было установлено, в сентябре 2022 года получил от своего знакомого банковскую карту. Знакомый попросил купить для него продукты питания, но костомукшанин решил расширить ассортимент покупок и без спроса приобрел себе алкоголь на сумму более 5 тысяч 200 рублей.

В результате суд, учитывая полное возмещение ущерба, назначил жителю Костомукши 1 год лишения свободы условно с таким же испытательным сроком.

Приговор в законную силу не вступил.