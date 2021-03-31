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Юнец в Карелии обокрал родного отца

Новости. Криминал
12:40, 01 Апреля 2021
фото: © pixabay.com
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Юный житель Сегежи признан виновным в совершении тяжкого преступления, сообщили на сайте местного городского суда.

В ходе судебного следствия было установлено, что в марте-апреле 2020 года подсудимый, зная о наличии у своего отца кредитной банковской карты, тайком перевел на свой счет более 26 тысяч рублей, использовав для этого отцовский телефон. Деньги он потратил по своему усмотрению.

Его отец, получив из банка сообщение о наличии задолженности на карте, которой он сам не пользовался, обратился в правоохранительные органы с заявлением о преступлении.

В ходе следственных мероприятий было установлено, что деньги похитил сын потерпевшего, который дал явку с повинной, признался в содеянном и предстал перед судом.

В судебном заседании молодой человек полностью признал свою вину. Потерпевший пояснил, что не желает привлекать сына к уголовной ответственности, поскольку тот перед ним извинился и возместил ущерб. Однако, в соответствии с законодательством, прекращение производства по делу за примирением сторон по тяжким преступлениям не предусмотрено.

В итоге суд, рассмотрев все обстоятельства дела, приговорил молодого человека к двум годам лишения свободы условно с испытательным сроком полтора года. Приговор вступил в законную силу.

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