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Житель Карелии потерял почти четверть миллиона, попавшись на классическую схему обмана

Новости. Общество
18:20, 21 Января 2021
фото: © ИТАР-ТАСС/Александр Алпаткин
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Мужчина в Сортавальском районе доверился лжесотруднику банка и лишился 223 тысяч рублей, сообщили в МВД Карелии.

В полицию Сортавальского района обратился 37-летний местный житель. Мужчина сообщил, что с его банковской карты была списана крупная сумма денег – более 220 тыс. рублей. По словам пострадавшего, всё началось с того, что ему позвонил якобы сотрудник службы безопасности одного из банков. Он уведомил заявителя, что на его имя одобрена заявка на кредит в размере 223 500 рублей. Лжеспециалист уточнил, совершал ли вышеуказанные действия житель Сортавальского района.

Услышав отрицательный ответ, звонивший предупредил мужчину о возможном факте мошенничества. А затем предложил ему немедленно предотвратить возможную потерю денег. Для этого потерпевшему необходимо было официально взять в банке вышеупомянутый кредит, обналичить денежные средства и перевести их на другой "безопасный" счёт. Только выполнив все продиктованные по телефону инструкции, мужчина осознал, что попался на уловку мошенников.

В настоящий момент стражи порядка устанавливают все обстоятельства произошедшего.

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Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
кир
2021-01-21 18:34:35
Где автоматическая система спасения своих граждан? Нет её. Где показательные казни пойманных преступников? Нет их. А чего вы можете, либеральные наши? Вы не знаете свой народ и как с ним следует обращаться. Повторюсь, хотя кот не одобряет, а большевики знали.
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