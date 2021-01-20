Житель Карелии потерял почти четверть миллиона, попавшись на классическую схему обмана

Мужчина в Сортавальском районе доверился лжесотруднику банка и лишился 223 тысяч рублей, сообщили в МВД Карелии.

В полицию Сортавальского района обратился 37-летний местный житель. Мужчина сообщил, что с его банковской карты была списана крупная сумма денег – более 220 тыс. рублей. По словам пострадавшего, всё началось с того, что ему позвонил якобы сотрудник службы безопасности одного из банков. Он уведомил заявителя, что на его имя одобрена заявка на кредит в размере 223 500 рублей. Лжеспециалист уточнил, совершал ли вышеуказанные действия житель Сортавальского района.

Услышав отрицательный ответ, звонивший предупредил мужчину о возможном факте мошенничества. А затем предложил ему немедленно предотвратить возможную потерю денег. Для этого потерпевшему необходимо было официально взять в банке вышеупомянутый кредит, обналичить денежные средства и перевести их на другой "безопасный" счёт. Только выполнив все продиктованные по телефону инструкции, мужчина осознал, что попался на уловку мошенников.

В настоящий момент стражи порядка устанавливают все обстоятельства произошедшего.