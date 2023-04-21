Доверчивый житель Карелии лишился 10 тысяч рублей во время застолья

В итоге он остался без спиртного, без закусок и без денег.

Как сообщили сотрудники уголовного розыска Питкяранты, местный житель лишился 10 тысяч рублей.



Как оказалось, двое мужчин были в гостях у общего приятеля на застолье. Когда угощения закончились, один из них дал свою банковскую карту другому на покупку алкоголя и закусок.

Малознакомый мужчина предусмотрительно попросил владельца назвать пароль от карты якобы на случай, если покупки превысят тысячу рублей. Последний продиктовал цифры без опасений.

Больше ушедшего в магазин никто не видел, а со счета одолжившего карту мужчины исчезло 10 тысяч рублей.

Полицейские обнаружили, что деньгами воспользовался безработный местный житель 1969 года рождения. Как выяснили оперативники, той ночью он сразу же направился в банкомат и, обналичив средства, потратил их. По факту случившегося возбудили уголовное дело.