Доверчивый житель Карелии лишился 10 тысяч рублей во время застолья

В итоге он остался без спиртного, без закусок и без денег.
Как сообщили сотрудники уголовного розыска Питкяранты, местный житель лишился 10 тысяч рублей.
Как оказалось, двое мужчин были в гостях у общего приятеля на застолье. Когда угощения закончились, один из них дал свою банковскую карту другому на покупку алкоголя и закусок.
Малознакомый мужчина предусмотрительно попросил владельца назвать пароль от карты якобы на случай, если покупки превысят тысячу рублей. Последний продиктовал цифры без опасений.
Больше ушедшего в магазин никто не видел, а со счета одолжившего карту мужчины исчезло 10 тысяч рублей.
Полицейские обнаружили, что деньгами воспользовался безработный местный житель 1969 года рождения. Как выяснили оперативники, той ночью он сразу же направился в банкомат и, обналичив средства, потратил их. По факту случившегося возбудили уголовное дело.
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