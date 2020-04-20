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Житель Карелии преодолеет 800 км на самодельной ладье

Новости. Общество
08:53, 21 Апреля 2020
фото: © "Комсомольская правда. Мурманск" / личный архив Павла Долгих
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Карельский умелец Павел Долгих из поселка Пиндуши отправится на фестиваль "Гандвик" в Мурманскую область.

Житель Карелии решил добраться до места проведения фестиваля на лодке, которую он смастерил сам. Ему предстоит недельный переход протяженностью в 800 километров на ладье "Иван Рокаччу", пишет "Комсомольская правда. Мурманск".

"Прототипом творения Павла стал гокстадский корабль викингов XI века, найденный на берегу норвежского Саннефьорда в кургане. Судно стало одной из самых ярких археологических находок в Скандинавии, – рассказывают организаторы фестиваля "Гандвик". – Карелам предстоит пересечь на ладье Онежское озеро, пройти Беломорско-Балтийский канал и выйти в открытое Белое море. По пути они планируют посетить Соловецкие острова. Ну, а затем взять курс на Кандалакшу".

На лодке есть стационарный мотор, парус и весла, чтобы можно было двигаться даже в случае переменчивой погоды. В списке обязательных вещей – резервный запас топлива, спасательные жилеты, рации для связи с берегом, запасы пресной воды и провианта.

Фестиваль должен пройти 27-28 июня на Монастырском наволоке в Кандалакше. Он соберет участников из самых разных уголков России. Также ожидается прибытие делегации с Фарерских островов.

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Комментарии

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родитель
2020-04-21 09:06:10
У жителя Пиндуш вход в Беломорско-Балтийский канал почти за баней. И зачем ему пересекать Онежское озеро, непонятно.
Гость
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