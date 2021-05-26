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Житель Карелии пропил за тысячу рублей ноутбук приятеля, уснувшего во время застолья

Новости. Криминал
10:48, 27 Мая 2021
фото: © freepik.com

В Прионежском районе жаждущий выпить местный житель продал ноутбук своего спящего приятеля в 18 раз дешевле его стоимости, сообщили в МВД Карелии.

В полицию Прионежского района обратился житель одного из поселков. Из его квартиры пропал ноутбук стоимостью 18 тысяч рублей.

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Полицейские выяснили, что в числе последних к заявителю приходил 43-летний приятель. Мужчины вместе выпивали, затем хозяин заснул и не заметил, как гость ушел.

В итоге полицейские нашли подозреваемого. Он признался, что хотел восполнить запасы спиртного, однако товарища разбудить не смог. Тогда мужчина забрал ноутбук, вышел на улицу и продал его прохожему за тысячу рублей. Деньги он потратил на покупку алкоголя.

По факту кражи с причинением значительного ущерба потерпевшему возбуждено уголовное дело.

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