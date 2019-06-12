Житель Карелии провел одиночный пикет в Медвежьегорске против закрытия старших классов в школах поселков

В Медвежегорске активист местного отделения ЛДПР Александр Смоляк вышел на одиночный пикет к зданию администрации против закрытия старших классов в школах села Паданы и деревни Чёлмужи.

Так, 10 июня активист Медвежьегорского местного отделения ЛДПР Александр Смоляк провёл одиночный пикет около здания районной администрации против закрытия старших классов в с. Паданы и д. Чёлмужи, сообщается в паблике "Подслушано в Медвежьегорске".



источник фото vk.com/podslushano_mdg

Также несколько дней назад в соцсети "ВКонтакте" Медвежьегорское местное отделение ЛДПР запустило опрос: одобряете ли вы или нет закрытие старших классов в с. Паданы и д. Чёлмужи. Более 85% проголосовавших (более 600 человек) высказались против закрытия старших классов в школах этих населённых пунктах.



источник фото vk.com/podslushano_mdg