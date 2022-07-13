Житель Карелии, работая начальником, украл у своей организации песок почти на 50 тысяч рублей

Уголовное дело о мошенничестве передано в Кондопожский суд, сообщили в прокуратуре Карелии.

Прокуратура Кондопожского района утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 47-летнего села Янишполе. Мужчина обвиняется в мошенничестве.

Обвиняемый работал руководителем службы содержания автомобильных дорог ООО «Технострой». По версии следствия, он ввел в заблуждение подчиненных, сообщив им о якобы заключенном договоре с ООО «Технострой» о покупке песка и песчано-гравийной смеси. В результате с июля 2020 года по апрель 2021 года работники возили песок и смесь с производственной площадки организации на личный участок обвиняемого в Янишполе.

Общий ущерб, нанесенный организации, был оценен в 47 тысяч рублей.

Уголовное дело направлено в Кондопожский городской суд для рассмотрения по существу. Фигуранту грозит до 6 лет лишения свободы.