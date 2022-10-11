Житель Карелии порадовал любимую крадеными сапогами

фото: кадр из фильма «Вечера на хуторе близ Диканьки» © Киностудия имени М. Горького, 1961

В Сортавале мужчина вынес из магазина пару женских сапог, которые понравились возлюбленной, сообщили в МВД Карелии.

В полицию Сортавальского района поступило сообщение о грабеже в обувном магазине. При выходе из торговой точки посетителя сработала антикражная система. Работники окликнули визитера. Тот заявил, что у него с собой только бутылка пива и ушел. Позже выяснилось, что в магазине пропала пара женских сапог.

Полицейские нашли подозреваемого. Выяснилось, что 24-летний житель Сортавалы зашел в обувной магазин вместе с подругой. Она примерила сапоги, которые ей очень понравилась. Горожанин решил порадовать девушку и вынес товар без оплаты.

Возбуждено уголовное дело о грабеже. Следующим утром мужчина испугался последствий своего поступка и выбросил сапоги.