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Житель Карелии ради забавы сжег дом приятеля

Новости. Криминал
14:04, 29 Октября 2020
фото: © Александр Рюмин/ТАСС
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В Беломорском районе ведется следствие по факту поджога частного дома, сообщил в МВД Карелии.

Сообщение о серьезном пожаре поступило в отдел полиции Беломорского района 3 сентября. В одном из поселков огнем был уничтожен ветхий дом, принадлежавший 33-летнему местному жителю. Сам потерпевший проживает по другому адресу, тем не менее, участком и постройкой он планировал пользоваться и оценил ущерб в 76 тысяч рублей.

В дальнейшем было установлено, что причиной возгорания стал поджог. В ходе оперативно-розыскных мероприятий полицейские установили подозреваемого. Им оказался 28-летний односельчанин заявителя.

Мужчина признался, что в тот день в компании приятелей неподалеку от заброшенного дома употреблял спиртное. Ради забавы он выбил дверь, проник в жилище и поджег старые газеты.

По признакам состава преступления возбуждено уголовное дело.

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