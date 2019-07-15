Житель Карелии расчувствовался после кражи со взломом

Мужчине стало стыдно за то, что он ограбил друга, сообщили в МВД Карелии.

В полицию Лахденпохского района обратился 25-летний местный житель. Он, вернувшись домой, обнаружил взломанную входную дверь. Из квартиры пропали 10 тысяч рублей.

Сотрудники уголовного розыска установили личность 24-летнего подозреваемого. Молодой человек рассказал, что пришел к другу занять денег на выпивку. Но того дома не было. Замок на двери гостю не показался преградой.



Зная, где именно хозяин квартиры хранит деньги, он проник в жилье и похитил наличные, которые потратил на алкоголь. В содеянном он добровольно сознался, часть похищенного вернул, и отметил, что испытывает стыд за кражу у друга.

Возбуждено уголовное дело.