Житель Карелии расчувствовался после кражи со взломом

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Мужчине стало стыдно за то, что он ограбил друга, сообщили в МВД Карелии.
В полицию Лахденпохского района обратился 25-летний местный житель. Он, вернувшись домой, обнаружил взломанную входную дверь. Из квартиры пропали 10 тысяч рублей.
Сотрудники уголовного розыска установили личность 24-летнего подозреваемого. Молодой человек рассказал, что пришел к другу занять денег на выпивку. Но того дома не было. Замок на двери гостю не показался преградой.
Зная, где именно хозяин квартиры хранит деньги, он проник в жилье и похитил наличные, которые потратил на алкоголь. В содеянном он добровольно сознался, часть похищенного вернул, и отметил, что испытывает стыд за кражу у друга.
Возбуждено уголовное дело.
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