Житель Карелии срубил березовую рощу ради заработка

В Медвежьегорском районе Карелии возбуждено уголовное дело о незаконной рубке леса в крупном размере.

В полицию Медвежьегорского района обратились представители лесного хозяйства с заявлением о незаконной вырубке деревьев. Сумма ущерба, причиненная лесному фонду, превысила 50 тысяч рублей, сообщили в МВД Карелии.



Сотрудники уголовного розыска нашли 44-летнего подозреваемого. Местный житель признался, что пошел на нарушение закона ради заработка. Он срубил 14 берез, которые затем продал местным жителям на дрова.



Уголовное дело возбуждено о незаконной рубке в крупном размере. Мужчина находится под подпиской о невыезде.