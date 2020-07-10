Житель Карелии стал очевидцем ужина бобра (ВИДЕО)

На севере Карелии дикий зверь плавал по водоему и лакомился кувшинками.

В Сети появилось видео, автор котрого запечатлел, как бобр передвигается по водоему и ест. По данным очевидца, зверь питался кувшинками. Сообщается, что ролик снят в поселке Тунгозеро, Лоухского района республики. Видео размещено в паблике "Живу в Карелии".

"Заснял, как бобёр ужинает. Всегда думал что они рыбой питаются, а тут такое", - написал автор.

Ранее сообщалось, что появились снимки бобренка, которого спасли в нацпарке Карелии.