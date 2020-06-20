Появились снимки бобренка, которого спасли в нацпарке Карелии (ФОТО)

На неделе сотрудник национального парка "Водлозерский" спас потерявшегося детеныша бобра.

Напомним, сотрудник нацпарка Михаил заметил детеныша бобра на кордоне Новгуда.

"Он плавал вдоль берега и "плакал". К нам не подплывал, да и мы к нему не приближались. Чуть позже я вышел на берег и снова увидел его. Он, видимо, услышав шум, замер и ударил хвостом о воду, я инстинктивно похлопал по воде, и он поплыл на шум", – рассказал мужчина на своей странице "ВКонтакте".

Малыша отнесли в бобровую хатку.

В паблике "Национальный парк "Водлозерский" появились фото спасенного зверька.