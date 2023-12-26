Житель Карелии, ударивший обидчика камнем по голове, может надолго лишиться свободы

В Суоярвском районе в суд направили уголовное дело о причинении тяжкого вреда здоровью человека.

Прокуратура Суоярвского района утвердила обвинительное заключение в отношении 34–летнего местного жителя. Его обвиняют в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью.

По версии следствия, в августе текущего года мужчина распивал спиртные напитки в кафе Суоярви. Там один из посетителей сделал ему замечание за шумное поведение. Спустя время обвиняемый встретил недалеко от кафе своего обидчика и ударил его камнем по голове, чем причинил потерпевшему тяжкий вред здоровью.

В ходе следствия мужчина признал вину в совершении преступления и раскаялся.

Уголовное дело было направлено в районный суд для рассмотрения по существу. Злоумышленнику грозит 10 лет лишения свободы, сообщили в пресс-службе надзорного ведомства.