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Юный житель Карелии выпил с другом и угнал его авто

Новости. Криминал
12:02, 26 Апреля 2021
фото: © Рixabay/Jace
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В городе горняков молодой человек взял автомобиль заснувшего после совместной пьянки товарища, сообщили в управлении Росгвардии Карелии.

В ночь на 26 апреля в Костомукше всем дежурным нарядам правоохранительных органов поступила информация об угоне автомобиля Audi. Росгвардейцы заметили иномарку на улице Строителей и задержали 18-летнего водителя, которого затем передали следственно-оперативной группе.

По предварительной информации, задержанный и владелец автомобиля были хорошо знакомы. С вечера они вместе распивали спиртное, а когда хозяин заснул, его товарищ взял ключи и уехал на чужой машине. Спохватившись, автовладелец сообщил об этом в полицию.

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