Житель Карелии угрожал застрелить родного дядю

В Кемском районе возбуждено уголовное дело об угрозе убийством, сообщили в МВД Карелии.
В дежурную часть полиции Кемского района поступило сообщение жителя поселка Рабочеостровск. Мужчина указал, что повздорил со своим родственником, который угрожал его застрелить из охотничьего ружья.
Участковый выяснил обстоятельства произошедшего. Заявитель, 50-летний житель поселка, на время приютил в своем доме племянника.
Тот, не сообщая родственнику, пронес и спрятал в доме охотничье ружьё. В один из дней во время застолья между хозяином и гостем возник конфликт.
Племянник пригрозил пристрелить старшего родственника и достал ружье. Мужчина не растерялся, разоружил угрожавшего и вызвал полицию.
26-летний злоумышленник сбежал, но вскоре вновь появился в доме своего дяди. Как раз в это время к нему пришел участковый. Подозреваемого задержали.
В полиции он во всем признался и раскаялся. Ружье у него отобрали. Возбуждено уголовное дело.
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