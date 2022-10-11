Житель Карелии угрожал застрелить родного дядю

В Кемском районе возбуждено уголовное дело об угрозе убийством, сообщили в МВД Карелии.

В дежурную часть полиции Кемского района поступило сообщение жителя поселка Рабочеостровск. Мужчина указал, что повздорил со своим родственником, который угрожал его застрелить из охотничьего ружья.

Участковый выяснил обстоятельства произошедшего. Заявитель, 50-летний житель поселка, на время приютил в своем доме племянника.



Тот, не сообщая родственнику, пронес и спрятал в доме охотничье ружьё. В один из дней во время застолья между хозяином и гостем возник конфликт.



Племянник пригрозил пристрелить старшего родственника и достал ружье. Мужчина не растерялся, разоружил угрожавшего и вызвал полицию.



26-летний злоумышленник сбежал, но вскоре вновь появился в доме своего дяди. Как раз в это время к нему пришел участковый. Подозреваемого задержали.



В полиции он во всем признался и раскаялся. Ружье у него отобрали. Возбуждено уголовное дело.