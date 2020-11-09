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Житель Карелии украл пять банок кофе и попался Росгвардейцам

Новости. Происшествия
09:20, 10 Ноября 2020
фото: © pixabay.com
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Росгвардейцы задержали кофемана в Кондопоге, сообщили в ведомстве.

Вечером 7 ноября в Кондопоге сотрудники вневедомственной охраны Росгвардии Карелии в магазине на улице Советов задержали 29-летнего мужчину, в отношении которого у администрации магазина уже были собраны доказательства совершённых хищений – записи камер видеонаблюдения.

По фактам правонарушений были поданы заявления в полицию, согласно которым 1 ноября злоумышленник похитил три банки кофе, днём 7 ноября – две. Общий ущерб превысил три тысячи рублей.

Нарушителя задержали, когда он вернулся на место происшествия.

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