Житель Карелии украл пять банок кофе и попался Росгвардейцам

Росгвардейцы задержали кофемана в Кондопоге, сообщили в ведомстве.

Вечером 7 ноября в Кондопоге сотрудники вневедомственной охраны Росгвардии Карелии в магазине на улице Советов задержали 29-летнего мужчину, в отношении которого у администрации магазина уже были собраны доказательства совершённых хищений – записи камер видеонаблюдения.

По фактам правонарушений были поданы заявления в полицию, согласно которым 1 ноября злоумышленник похитил три банки кофе, днём 7 ноября – две. Общий ущерб превысил три тысячи рублей.

Нарушителя задержали, когда он вернулся на место происшествия.