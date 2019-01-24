Житель Карелии украл у пенсионерки фен и продукты

В полицию Олонецкого район обратилась 61-летняя жительница одной из деревень с заявлением о краже, сообщили в МВД Карелии.

Женщина рассказала, что из ее квартиры были похищены одежда, фен и продукты. Ущерб превысил 11 тысяч рублей.

В ходе беседы с 20-летним подозреваемым сотрудники полиции установили его причастность к произошедшему.

По версии следствия, он совершил кражу, когда приятель уснул. Примечательно, что когда данный гражданин узнал, что им интересуется полиция, то подкинул сумку с чужим имуществом на участок к бабушке своего приятеля.

Правоохранители установили, что подозреваемый также причастен к совершению еще одного имущественного преступления. По версии полицейских, находясь в Олонце, молодой человек ночью проник в один из частных домов. Хозяева забыли закрыть на замок входную дверь.

Пока жильцы спали, гражданин собрал в сумку ноутбук, флеш-карты, одежду и продукты. Незваный гость уже собирался покинуть место происшествия, однако его спугнул проснувшийся владелец дома, который услышал шум на первом этаже. Гражданин бросил сумку и скрылся с места происшествия.

На мужчину завели уголовные дела по фактам кражи и попытки кражи. Подозреваемый находится под подпиской о невыезде.