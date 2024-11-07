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Житель Карелии внаглую распилил на металлолом бытовку строителей в одном из районов Карелии и попал под следствие

Новости. Криминал
16:04, 08 Ноября 2024
фото: © istockphoto / istockphoto

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Житель Карелии промышлял сбором металлолома, и с этой целью приехал из Суоярвского округа в Муезерский район.

В полицию Муезерского района обратился директор одной из организаций и сообщил о краже. Он рассказал, что на территорию производственной площадки забрался неизвестный и пытается похитить имущество.

Как выяснилось, постороннего мужчину заметил охранник, который обходил территорию. Он увидел, что тот грузит в машину детали от металлической бытовки, которую предварительно распилил.

На место происшествия незамедлительно выехали полицейские, которые задержали 56-летнего подозреваемого. Он во всем признался.

Мужчина рассказал, что промышляет сбором металлолома, и с этой целью приехал из Суоярвского округа в Муезерский район. Неподалеку от поселка он заметил большую стройплощадку, на которой была установлена бытовка. Мужчина подъехал туда на своем автомобиле и разобрал бытовку на части. Довести свой план до конца он не успел.

По факту покушения на кражу было возбуждено уголовное дело. Ущерб от действий фигуранта составил около 70 тысяч рублей.

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