Житель Карелии внаглую распилил на металлолом бытовку строителей в одном из районов Карелии и попал под следствие

Житель Карелии промышлял сбором металлолома, и с этой целью приехал из Суоярвского округа в Муезерский район.

В полицию Муезерского района обратился директор одной из организаций и сообщил о краже. Он рассказал, что на территорию производственной площадки забрался неизвестный и пытается похитить имущество.



Как выяснилось, постороннего мужчину заметил охранник, который обходил территорию. Он увидел, что тот грузит в машину детали от металлической бытовки, которую предварительно распилил.

На место происшествия незамедлительно выехали полицейские, которые задержали 56-летнего подозреваемого. Он во всем признался.



Мужчина рассказал, что промышляет сбором металлолома, и с этой целью приехал из Суоярвского округа в Муезерский район. Неподалеку от поселка он заметил большую стройплощадку, на которой была установлена бытовка. Мужчина подъехал туда на своем автомобиле и разобрал бытовку на части. Довести свой план до конца он не успел.



По факту покушения на кражу было возбуждено уголовное дело. Ущерб от действий фигуранта составил около 70 тысяч рублей.