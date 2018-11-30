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Новости. Криминал
06:40, 30 Ноября 2018
фото: "Мой город" Сампо.ру

Житель Карелии выпил, угнал автомобиль, совершил ДТП и попался на глаза наряду ДПС

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В Петрозаводске пьяный автоугонщик снес леерное ограждение, чем привлек внимание полицейских.

Как сообщает ДТП ПТЗ, авария с участием легкового автомобиля произошла на проспекте Александра Невского, у дома №29, в районе пересечения с улицей Правды в минувший вторник. По информации МВД Карелии, ночью 27 ноября наряд ДПС, осуществлявший патрулирование Петрозаводска, заметил отечественный автомобиль, который врезался в ограждение на пересечении проспекта Александра Невского и улицы Правды. Полицейские остановились, чтобы выяснить, что произошло и в порядке ли водитель. Приблизившись к автомобилю, сотрудники Госавтоинспекции обнаружили за рулем 25-летнего мужчину, который по внешним признакам находился в состоянии алкогольного опьянения. Это подтвердили результаты проверки.

Выяснялось, что у мужчины не было ни водительских прав, ни документов на машину. Он признался полицейским, что машину угнал. Невезучий угонщик был знаком с владельцем машины, он работал с ним и знал, что тот хранит второй комплект ключей на работе. При этом транспорт оставался припаркованным там же. По версии правоохранителей, подозреваемый поздно вечером пришел в офис, похитил ключи, после чего угнал чужой транспорт. Но далеко пьяный водитель уехать не смог, не справился с управлением и врезался в ограждение.

В отношении 25-летнего угонщика возбуждено уголовное дело. За управление транспортным средством в состоянии опьянения и не без прав мужчине также придется ответить - составлен протокол об административных правонарушениях.

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