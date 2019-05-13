Житель Карелии выплатил долг почти в полмиллиона рублей из-за боязни потерять автомобиль

Мужчина погасил долг в размере 400 тысяч рублей за две недели, сообщили в Управлении судебных приставов.

Пристав вынес постановление о запрете на регистрационные действия в отношении автомобиля, а также арестовал счет должника.

Было вынесено требование о предоставлении транспортного средства.

Должник, объективно оценив сложившуюся не в его пользу ситуацию, незамедлительно погасил задолженность в размере 400 тысяч рублей в течение двух дней.