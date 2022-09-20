Житель Карелии зарезал женщину во время ссоры

В Беломорске суд вынес приговор виновному в убийстве.

Как сообщили на сайте Беломорского суда, житель района был осужден за предумышленное убийство.

Как было установлено, весной 2022 года мужчина, в пьяном состоянии поссорившись со знакомой, набросился на нее с ножом. Несколько ножевых ранений стали роковыми — женщина погибла на месте от кровопотери.

На суде житель Беломорского района полностью признал свою вину и раскаялся в содеянном.

В результате суд приговорил виновного к 9 годам лишения свободы. Приговор в законную силу не вступил и может быть обжалован участниками процесса.