Житель Карелии зарезал женщину во время ссоры

В Беломорске суд вынес приговор виновному в убийстве.
Как сообщили на сайте Беломорского суда, житель района был осужден за предумышленное убийство.
Как было установлено, весной 2022 года мужчина, в пьяном состоянии поссорившись со знакомой, набросился на нее с ножом. Несколько ножевых ранений стали роковыми — женщина погибла на месте от кровопотери.
На суде житель Беломорского района полностью признал свою вину и раскаялся в содеянном.
В результате суд приговорил виновного к 9 годам лишения свободы. Приговор в законную силу не вступил и может быть обжалован участниками процесса.
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