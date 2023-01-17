Житель Карелии жестоко избил металлическим предметом подругу жены, пришедшую к ним в гости

Суд Медвежьегорского района Карелии вынес приговор местному жителю за причинение тяжких телесных повреждений подруге его жены.

Об этом сообщили в региональной управлении Следственного комитета РФ.

Как установил суд, ночью 6 октября 2022 года между подсудимым, который находился в состоянии алкогольного опьянения, возник конфликт с женщиной, пришедшей в гости к его супруге.

Он избил потерпевшую, а потом схватил металлический предмет и нанес еще удары по голове. Полученные травмы были квалифицированы как тяжкий вред здоровью.

Приговором суда подсудимому назначено наказание в виде 4 лет лишения свободы условно с испытательным сроком 5 лет.