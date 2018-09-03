Житель Кемерово дал объявление о продаже кота за пять миллионов рублей

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Житель Кемерово опубликовал объявление о продаже кота британской породы за пять миллионов рублей.
В комментарии к фото утверждается, что питомец якобы является "экстрасенсом", видит "духов и привидения". Автор объявления предложил будущим хозяевам общаться через питомца с "потусторонним миром", пишет РИА Новости.
При этом мужчина подчеркнул, что, как и любые другие домашние животные, кот нуждается во внимании и должен попасть в хорошие руки.
Местным СМИ автор объявления рассказал, что указал цену в пять миллионов рублей для привлечения внимания, однако не будет возражать, если кто-то решит купить животное за такую стоимость.
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