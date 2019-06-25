Житель Ленобласти на внедорожнике вылетел в кювет с дороги в Карелии

В Олонецком районе водитель автомобиля получил травмы после съезда в кювет, сообщает УГИБДД по Карелии.

В понедельник в 18.30 на 21 км автодороги Новинка-Тигвера 55-летний житель Ленинградской области на автомобиле Ssang Yong не справился с управлением и съехал в кювет.

Водитель получил травмы, ему оказана медицинская помощь.