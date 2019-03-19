Житель Мурманской области отдохнул в Петрозаводске на краденые деньги

Ранее судимый мужчина похитил карту у знакомого и приехал в Петрозаводск, сообщили в МВД Карелии.

По версии полицейских, находясь в гостях в Полярных Зорях у своего 47-летнего знакомого, подозреваемый похитил его банковскую карту и в тот же вечер уехал на такси Петрозаводск. Зная пин-код, мужчина снял 80 тысяч в банкомате и потратил их на выпивку и развлечения.

На ранее судимого мужчину завели уголовное дело. Подозреваемый заключен под стражу.