Житель Олонецкого района предоставил в налоговую поддельные документы и попал под суд

Мужчина незаконно получил право на налоговый вычет в размере 126 232 рубля.

Собранные следователями Олонецкого межрайонного отдела Карелии доказательства были признаны судом достаточными для назначения 31-летнему мужчине, обвиняемому в использовании заведомо подложного документа, судебного штрафа. Об этом сообщили в пресс-службе Следкома Карелии.

В 2023 году обвиняемый предоставил в налоговые органы заведомо поддельные документы о якобы затраченных им денежных средствах на строительство нового жилого дома и приобретение строительных материалов на сумму более 1 миллиона рублей. Таким образом, использовав заведомо подложные документы, он незаконно получил право на налоговый вычет в размере 126 232 рубля.

Как отметили в источнике, в связи с тем, что обвиняемый в ходе судебного заседания признал вину и возместил ущерб, причиненный преступлением, суд принял решение о назначении штрафа.