Житель Петрозаводска лазил через окно в квартиру возлюбленной, а она вызвала полицию

Прокуратура Петрозаводска направила в суд уголовное дело против жителя города, обвиняемого в незаконном проникновении в квартиру женщины, с которой он хотел выяснить отношения.

Об этом сообщили в прокуратуре Карелии.

По версии следствия, обвиняемый в июне 2022 года дважды приходил к дому своей возлюбленной и забирался к ней через балкон на первом этаже. Пьяный мужчина разбил окно на застекленной лоджии и в балконной двери. Когда он второй раз проник в квартиру, хозяйка вызвала наряд полиции.

За это преступление предусмотрено наказание в виде штрафа, обязательных работ на срок до 360 часов, исправительных работ на срок до 1 года, либо ареста на срок до 3 месяцев.