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Житель Петрозаводска лишился крупной суммы при покупке квартиры на окраине

Новости. Криминал
12:05, 09 Января 2023
фото: © fotolia.com

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Мошенники попросили у пенсионера задаток при покупке жилья в Песках, сообщили в МВД Карелии.

В полицию Петрозаводска с заявлением о мошенничестве обратился 62-летний горожанин. Он рассказал, что его обманули при покупке жилья.

На одном из сайтов пенсионер нашел объявление о продаже квартиры в районе Пески. Он позвонил по телефону и сообщил, что хочет купить это жилье. Продавец попросил 150 тысяч рублей в качестве задатка, объяснив просьбу тем, что потенциальные покупатели уже есть.

Квартиру он обещал показать сразу после перевода денег. Петрозаводчанин перевел требуемую сумму на указанные реквизиты. Однако перед тем как устроить просмотр, злоумышленник потребовал перевести еще 150 тысяч рублей. Т

Житель карельской столицы заподозрил обман и решил сам съездить по адресу. Он быстро нашел квартиру, ее жильцы сообщили, что действительно продают жилье и размещали объявление на известной интернет-площадке. Но никакого залога они не требовали.

Мужчина понял, что попался на уловку мошенников и обратился в полицию. Проводится ведомственная проверка.

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