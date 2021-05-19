Житель Петрозаводска насобирал 37 штрафов ГИБДД и едва не лишился машины

Более 40 тысяч рублей по штрафам выплатил житель карельской столицы, чтобы не стать пешеходом, сообщили в службе судебных приставов.

В отделении судебных приставов Петрозаводска находилось 37 исполнительных производств, объединенных в одно, о взыскании штрафов ГИБДД на сумму более 40 тысяч рублей.

Придя на прием к судебному приставу-исполнителю для ознакомления с производством, должник получил требование о предоставлении своего автомобиля для ареста.

В сложившейся ситуации должник сделал выводы и в пятидневный срок оплатил всю задолженность.