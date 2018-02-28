Житель Петрозаводска пойдет под суд за рубку берез в заповеднике "Кивач"

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28.02.18 12:22
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Карельский межрайонный природоохранный прокурор направил в суд уголовное дело в отношении жителя Петрозаводска, которого обвинили в рубке берез в заповеднике.
По версии следствия, обвиняемый в ноябре 2017 года для заготовки березовых капов находился на территории охранной зоны заповедника "Кивач" в Кондопожском районе. Он незаконно спилил две березы, и еще одну березу повредил до степени прекращения роста.
"Своими действиями он причинил ущерб окружающей среде на сумму более 46,5 тысячи рублей, который в ходе производства по уголовному делу полностью возместил", - отметили в пресс-службе прокуратуры Карелии.
Уголовное дело направлено мировому судье судебного участка Кондопожского района для рассмотрения по существу.
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