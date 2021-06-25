Житель Петрозаводска пожаловался на тревожный сон из-за шума станции, которая подает кислород больным ковид-центра

Минздрав Карелии принес извинения жителям близлежащих домов за временные неудобства, связанные с усилиями по сохранению жизней тяжелых больных COVID-19 в госпитале на улице Куйбышева.

Житель Петрозаводска Илья Веригин сообщил, что жители домов по улице Куйбышева стали заложниками «вопиющей ситуации»:

«В июне на территории госпиталя ветеранов, превращенного в прошлом году в республиканский ковид-центр, было построено одноэтажное здание. Как впоследствии оказалось, это воздушная станция, обеспечивающая дополнительную вентиляцию в помещениях пациентов медучреждения, занимающегося лечением нового опасного инфекционного заболевания.

Как раз эта новая чудо-постройка и доставляет огромную «радость» жильцам окрестных домов. Уже несколько дней и ночей мы вынуждены жить как на паровой машине с постоянным и раздражающим громким фоном, свистом и шипением.

В течение дня эту какофонию, благодаря другим звукам улицы, ещё хоть как-то удаётся выносить, но ночью это переносить просто невозможно. Людям на утром на работу, но попробуй заснуть, когда вокруг свист и шипение.

Во всей этой истории осталось только не понятно, что теперь делать нам - жителям окрестных домов, которым посчастливилось жить по соседству с ковид-центром, что делать нашим малолетним детям, которые каждый вечер должны умудриться как-то заснуть в таких условиях? Что?».

Петрозаводчанин считает, что при размещении станции были нарушены санитарные нормы.

«Мы просим покоя по ночам, разве это так много? В конце концов есть «закон о тишине», который должны соблюдать и государственные медицинские учреждения... Правда ведь?».

В Минздраве Карелии в ответ на это принесли извинения за временные неудобства, которые связаны с усилиями по сохранению жизней тяжелых больных коронавирусной инфекцией.

«В лечении больных с тяжёлыми патологиями лёгких необходим кислород – 60% всего лечения, - говорится в сообщении Минздрава Карелии. - Без него люди просто умирают. Мы прогнозировали и знали, что третья волна ковида будет тяжелее, чем вторая. Сейчас больных поступает за сутки больше (до 120 человек), чем во время второй волны. И 60% пациентов - тяжелые и нуждаются в кислороде. Превалируют молодой возраст с пневмониями тяжелой степени.

Именно поэтому мы после второй волны стали все крупные ковидные центры оснащать кислородными станциями, которые самостоятельно вырабатывают кислород. До этого мы получали кислород из Санкт-Петербурга через компанию АКАР. И последняя авария на единственном на Северо-западе России заводе по выработке кислорода показала, что это было совершенно правильное решение Минздрава Карелии, которое полностью себя оправдало.

Да, действительно, в последнее время за счёт того, что практически все больные в Госпитале для ветеранов войн нуждаются в круглосуточном и высокопоточном кислороде, станция работает в усиленном режиме. Это ещё осложнилось высокой температурой воздуха. Данная станция служит и для сброса воздуха, используемого в стационаре. В устройстве станции предусмотрен специальный глушитель.

Станция установлена и расположена в соответствии со всеми необходимыми нормативами.

В последнее время наблюдается чрезмерно жаркая погода, в связи с чем кондиционеры станции работают на полную мощность, сброс воздуха происходит чаще. Такие станции всех стационаров работают подобным образом. При снижении температуры воздуха проблема исчезнет».

Так же в министерстве объяснили, почему в самом начале пандемии короавирусной инфекции было принято решение создать стационар для лечения больных с COVID-19 на базе госпиталя для ветеранов войн.

«Важно было не останавливать специализированное и высокотехнологичное лечение. В сосудистом центре Республиканской больницы им В.А. Баранова лечат больных с инсультами и инфарктами. В Республиканском онкодиспансере со злокачественными опухолями. Онкобольные тоже болеют ковидом и им тоже нужна помощь. Больница скорой медицинской помощи - единственная больница, которая оказывает весь спектр экстренной, травматологической, хирургической, гинекологической и нейрохирургической помощи. Так что другого выбора, кроме госпиталя для ветеранов войн не было».