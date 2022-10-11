Житель Петрозаводска просит срочно починить мост на трассе «Фонтаны» (ФОТО)

Петрозаводчанин обратился к властям города и ко всем любителям природы с просьбой отремонтировать мост ко второму фонтану на лыжной трассе.

«Мост ко второму фонтану разломало уже совсем, да и сам фонтан находится в ужасном состоянии», — написал неравнодушный горожанин.

По его словам, места там на «Фонтанах» сказочные, туда хочется ходить и гулять с детьми.

«Это наследие, оставленное нам! Нужно срочно чинить!» — призвал житель Петрозаводска и попросил распространить его запись в соцсети, чтобы ее увидели власти города и помогли восстановить былую красоту.