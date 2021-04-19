Росгвардейцы задержали мужчину, который с ножом в руках искал визитки у бара Петрозаводска

Сотрудники Росгвардии задержали ночью в баре мужчину, вооруженного кухонным ножом, сообщили на сайте ведомства.

Утром в минувшее воскресенье росгвардейцы выехали к одному из баров карельской столицы, расположенному на проспекте Александра Невского. Там был замечен мужчина с кухонным ножом в руках. Сотрудники Росгвардии потребовали положить оружие на землю, после чего задержали нарушителя.

Задержанный, 41-летний петрозаводчанин, рассказал, что у него украли телефон и визитки. На место была вызвана следственно-оперативная группа полиции, которой и передали нарушителя общественного порядка.