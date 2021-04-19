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Росгвардейцы задержали мужчину, который с ножом в руках искал визитки у бара Петрозаводска

Новости. Происшествия
10:10, 20 Апреля 2021
фото: © pixabay.com
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Сотрудники Росгвардии задержали ночью в баре мужчину, вооруженного кухонным ножом, сообщили на сайте ведомства.

Утром в минувшее воскресенье росгвардейцы выехали к одному из баров карельской столицы, расположенному на проспекте Александра Невского. Там был замечен мужчина с кухонным ножом в руках. Сотрудники Росгвардии потребовали положить оружие на землю, после чего задержали нарушителя.

Задержанный, 41-летний петрозаводчанин, рассказал, что у него украли телефон и визитки. На место была вызвана следственно-оперативная группа полиции, которой и передали нарушителя общественного порядка.

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Комментарии

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udo
2021-04-20 10:17:24
А что было делать? Никто не вернет ему телефон и визитки.
Беня
2021-04-20 10:45:50
udo, нефиг нажираться в дупель - грабить не будут :)
udo
2021-04-20 11:24:45
Беня, согласен всегда. :)
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